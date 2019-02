Legendarische schansspringer Matti Nykänen (55) overleden

Bij de Olympische Spelen van Sarajevo 1984 en Calgary 1988 won Nykänen vier gouden medailles en één zilveren plak. In Calgary was hij zowel op de kleine als de grote schans de beste. De Fin heeft ook vijf wereldtitels op zijn erelijst staan. Nykänen won in 1983 en 1988 de Vierschansentournee en boekte in totaal 46 wereldbekerzeges, waarmee hij jarenlang recordhouder was.



De Fin groeide in eigen land uit tot een 'celebrity, mede door zijn talloze affaires op het liefdesvlak en zijn carrière als popzanger in een smoezelige seksclub in Finland. Door overmatig alcoholgebruik en geweldsdelicten raakte Nykänen ook nogal eens in opspraak. Hij belandde twee keer in de gevangenis, voor aanvallen met een mes op een vriend en later op zijn toenmalige vrouw.