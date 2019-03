Leidense basketballers pakken beker

Het was de derde keer dat ZZ Leiden de NBB-beker veroverde. In 2010 en 2012 wist de Leidse ploeg het bekertoernooi ook te winnen.



Bij de vrouwen zegevierde Loon Lions. De club uit Landsmeer was in Bemmel in de bekerfinale met 65-59 te sterk voor Lekdetec.nl. Het was de zesde keer dat de Lions bekerkampioen van Nederland werden. Al eerder deden ze dat in 2006, 2008, 2009, 2010 en 2013.