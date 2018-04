Leon Thijssen dagwinnaar, maar Gerben Morsink verrassende leider bij NK voor springruiters in Mierlo

De 29-jarige Morsink maakte geen springfout en steeg van de derde naar de eerste plek. ,,Het was een mooi dagje en het is fijn om hier te zijn. Vooraf had ik niet hardop mogen verwachten om nu aan de leiding te staan. Maar het paard begon zich de laatste tijd steeds meer voor me in te spannen. Dan komen de nulrondjes vanzelf.” De Enschedeër gaat aan de leiding voor Doron Kuipers en Bart Bles, maar de verschillen zijn nog klein. Het verschil tussen de eerste acht ruiters is minder dan een springfout.

Thijssen

In de strijd om de titel ondervindt het drietal geen concurrentie van Leon Thijssen. De ruiter uit Sevenum stond na de eerste dag 31ste en ging puur voor het dagklassement. ,,Ik heb een groot en sterk paard, dus het was hard werken, maar wel met resultaat. Van nature is het niet het snelste paard, maar ik heb veel risico genomen. Alleen het niet overdreven. Na mij kwamen nog een aantal snelle paarden, maar de ruiters in de top nemen niet alle risico’s. Ze gaan voor het klassement. Toch was ik niet helemaal zeker van de overwinning en bleef het spannend tot het einde.” Morsink kwam in de buurt, maar de dagwinst was voor Thijssen. Op de derde plaats eindigde Ben Schröder, hij staat vijfde in het klassement.