Leonard leidt Clippers naar zevende zege op rij in NBA

Coach Tyronn Lue van de Clippers sprak van een zwaarbevochten zege, want hij vond zijn ploeg niet bepaald goed schieten tegen Oklahoma. ,,Kawhi was gelukkig wel op dreef, dus we speelden veel op hem, vooral in de tweede helft. We hadden hem behoorlijk hard nodig om de leiding in de wedstrijd te behouden."



De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo speelde weer een hoofdrol bij Milwaukee Bucks, dat met 129-115 won van Atlanta Hawks. Hij maakte 27 punten en passeerde de grens van 11.000 punten in zijn NBA-carrière. De Hawks misten wel hun topschutter Trae Young vanwegge rugklachten. De Bucks staan tweede in de oostelijke divisie.