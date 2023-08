Lieke Klaver grijpt ondanks start als komeet naast medaille: ‘Ben nog even niet goed genoeg’

De 400 meter voelt voor Lieke Klaver als een eeuwige zoektocht. Ze weet dat ze nog zoveel beter kan. In de WK-finale viel ze, zoals al vaak gebeurde, te ver terug op het zo lastige laatste rechte stuk. Ze werd zesde. ,,Ik ben goed, maar nog even niet goed genoeg”, zei ze bij de NOS.

Lieke Klaver is een originele flapuit en goudeerlijk. Na de sterke halve finale noemde ze de 400 meter ‘het zoekende snelheidsonderdeel’. Het moet voelen als vliegen, als rennen op de loopband op Schiphol. Ze moet niet te hard starten, maar zeker ook niet te langzaam. In de WK-finale ging de 25-jarige atlete als een komeet van start. Dat moest ze bekopen op het laatste rechtse stuk met benen die weigerden door te trekken.

Zesde werd ze, na haar internationale doorbraak vorig jaar met de vierde plaats. Ze wilde zo graag haar persoonlijk record (49,81) verbeteren, maar strandde op 50,33. Het goud ging naar de Dominicaanse Marileidy Paulino, het zilver naar de Poolse Natalia Kaczmarek en brons was voor Sada Williams uit Barbados.

Haar race moet grondig geanalyseerd worden. Maar de harde start was wel een zeer bewuste keuze, legde ze nog uithijgend bij de NOS uit. ,,No guts, no glory, hadden we vooraf gezegd. Ik had al lang niet meer zo hard gestart, maar we wilden kijken hoe het zou gaan in deze goede vorm. Ik ben heel blij met de ballen die ik heb gehad in deze race.”

Klaver zat diep dit seizoen en vertelde op meerdere momenten zeer open over de hartkloppingen en donkere gedachten. Ze noemt het nu, zo’n half jaar later terugblikkend, een ‘mentale dip’. Een burn-out vindt ze te zwaar aangezet, ze kon haar sport vrij snel weer oppakken. Ze heeft ervan geleerd. Last bewust pauzes op een dag in om beter te ontspannen. Zo maakt ze hier op haar hotelkamer in Boedapest woordzoekers. Met de hervonden rust kwamen ook rap de snelle tijden weer in beeld.

In de WK-finale wilde Klaver een gooi doen naar het hoogst haalbare. Haar zoektocht zal voortduren. In kleermakerszit zag Klaver na haar finish de drie vrouwen die op het podium eindigden vlaggen aangereikt krijgen. ,,Ik heb nog maar weinig dat gevoel gehad van de juiste snelheid voor de 400 meter”, zei Klaver in Boedapest. ,,Maar ik zit zo dichtbij. Ik voel het.”. Vertwijfeld: ,,Ik ben goed, maar nog even niet goed genoeg voor de eerste drie plekken.”