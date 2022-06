Lieke Klaver sprint bij NK atletiek onder WK-limiet 200 meter

Rugbyprof McCarthy uit de kast: ‘Ik twijfelde hoe de groep zou reageren, maar ze waren heel blij voor me’

Rugbyspeler Nick McCarthy heeft bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De scrum-half van het Ierse Leinster liet weten eerder in zijn carrière nog te hebben overwogen om te stoppen vanwege zijn geaardheid, maar was verrast hoe positief zijn ploeggenoten reageerden.

21 juni