Lieke Klaver wint op 200 meter bij EK landenteams in Europese toptijd, Nederland eindigt als zesde

Europese SpelenLieke Klaver heeft bij het EK atletiek voor landenteams in Polen de 200 meter gewonnen. Ze spurtte in het Slaski Stadion van Chorzow naar een persoonlijk record van 22,46. Het is de derde tijd gelopen dit jaar in Europa.

De Britse Bianca Williams finishte op gepaste afstand van Klaver als tweede in 22,75. De Griekse Polyniki Emmanouilidou eindigde als derde in 22,85.



Klaver scoorde met haar zege de maximale 16 punten voor de Nederlandse ploeg, die uitkomt in de hoogste divisie. De 200 meter is een ‘bijnummer’ voor Klaver. Ze richt zich op de 400 meter en wil pieken op de WK later deze zomer in Boedapest.

Atletiekploeg eindigt als zesde op EK landenteams

De Nederlandse atletiekploeg is als zesde geëindigd op het EK voor landenteams in Polen. Die klassering betekent dat de equipe zich handhaaft in de hoogste divisie. Lieke Klaver bezorgde Oranje op de derde en laatste dag de enige zege en daarmee de maximale 16 punten met haar persoonlijk record van 22,46 op de 200 meter.

In totaal boekte de ploeg vier overwinningen in het Slaski Stadion van Chorzow. Femke Bol was de snelste op 400 meter, Menno Vloon won het polsstokhoogspringen en de vrouwenploeg zegevierde op de 4x100 meter estafette.

Italië won het EK voor Polen en Duitsland. De Italianen wonnen zes van de 37 onderdelen die het EK telde.

Nederland begon aan het slotonderdeel als vijfde in de stand, maar zakte naar de zesde plaats door als veertiende te eindigen op de 4x400 meter gemengde estafette, het nummer waarop vorig jaar bij de WK in Eugene nog zilver werd behaald. Dat kwam doordat derde loper Terrence Agard een hamstringblessure opliep. Hij strompelde met een pijnlijke grimas door om het stokje aan Eveline Saalberg over te geven. Zo haalde het kwartet in ieder geval de finish.

Volledig scherm © REUTERS

Tweede plaatsen waren er voor Nadine Visser op de 100 meter horden en sprinter Raphael Bouju. Er waren verder vijf derde plaatsen: Niels Laros op de 1500 meter, Cathelijn Peeters op de 400 meter horden, Nick Smidt op de 400 meter horden, N’ketia Seedo op de 100 meter en Liemarvin Bonevacia op de 400 meter.

Europees indoorkampioen hoogspringen Douwe Amels stelde op de slotdag teleur. Hij werd achtste met een tegenvallende hoogte van 2,13 meter. Taymir Burnet deed het op de 200 meter naar behoren met de vierde plaats in 20,70, evenals Pauline Hondema met de vijfde plaats bij het verspringen (6,49).