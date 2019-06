Lieke Wevers turnt weer met plezier, en goed ook

Turnster Lieke Wevers (27) kan terugkijken op een geslaagde rentree. De tweelingzus van olympische kampioene Sanne Wevers was lange tijd uit beeld door een burn-out. De Flanders International Team Challenge in Gent was haar eerste wedstrijd sinds 2017. Met 52.198 punten zette ze een meer dan behoorlijke meerkampscore neer.

Door Marcel Luyckx

,,Tot nu toe heb ik een bijzonder mooi proces gehad. Vanuit mijn burn-out was het een lange zware weg om weer op energie en kracht te komen, zodat ik fysiek, mentaal en emotioneel weer in balans kwam”, meldde Wevers aan de vooravond op Instagram. ,,De liefde en passie voor de sport leefde nog altijd diep in mij, dus het was me veel waard dat ik eindelijk weer kon bouwen aan mijn ideeën en dat ik de beleving terugvond in het dagelijkse werken.”

Op brug, haar openingstoestel, viel alle spanning van haar ranke schouders in de Gentse Topsporthal. Op balk verloor ze vervolgens na een pirouette haar evenwicht, waardoor ze het toestel moest verlaten. ,,Eigenlijk was ik daar te weinig gespannen, heel raar. Ik val eraf met een element waarbij ik er op training nooit afval. Ik was even het ritme kwijt, was net niet scherp”, verklaarde Wevers na afloop.

Signalen

Op de tribune zat zus Sanne haar aan te moedigen. In moeilijke tijden was haar tweelingzus voor Lieke een steun en toeverlaat. ,,Ik denk dat ik Sanne als geen ander begrijp en net zo goed andersom. Als ik aan een iemand mijn verhaal echt kwijt kan en bij wie ik het gevoel heb dat ze me heel goed begrijpt is het Sanne wel. Zij heeft veel signalen gegeven dat ik niet goed bezig was. Of ik niet luisterde? Je moet er echt zelf achter komen. Nu sta ik weer met vertrouwen in mijn schoenen.”

Bondscoach Gerben Wiersma heeft er weer een kandidaat bij voor de WK-selectie, die in oktober een olympisch teamticket moet zien te bemachtigen in Stuttgart. ,,Mijn doel op korte termijn was om de beleving en het plezier terug te vinden in de turnhal”, zei Lieke Wevers. ,,Nu dat gelukt is, ga ik weer doelen stellen. Op de WK ligt een missie voor ons allemaal. Ik wil daar graag deel van uitmaken.”