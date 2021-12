Liemarvin Bonevacia, de man die met zijn heerlijke interviews de feelgoodsporter van 2021 werd

Aangesla­gen Stacey blijft op doktersad­vies thuis: ‘Ook zonder de Dakar Rally gaat het leven door’

Zonder Hans Stacey kwam Team De Rooy gisteren aan in Jedda, op nieuwjaarsdag de startplaats van de Dakar Rally. Stacey, oud-winnaar bij de trucks, is op doktersadvies achtergebleven in Best. Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek is op het laatste moment als invaller afgereisd naar Saoedi-Arabië.

28 december