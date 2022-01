LIVE | Coronavirus zit Bolivia dwars in aanloop naar WK-kwalificatie

Dakar Ral­ly-legende Carlos Sainz schrijft geschiede­nis in elektri­sche auto

Carlos Sainz heeft voor de veertigste keer in zijn loopbaan een etappe in de Dakar Rally gewonnen. De 59-jarige rallyrijder uit Spanje hield in de derde etappe de Zuid-Afrikaan Henk Lategan (Toyota) 38 seconden achter zich. De Fransman Stéphane Peterhansel (Audi) werd derde, op 1 minuut en 41 seconden van de winnaar.

4 januari