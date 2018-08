LIVE EK's: Drie Nederlandse mannen naar halve finales BMX

Kansen op EK atletiek

De Nederlands atletiekploeg heeft na vijf dagen nog betrekkelijk weinig medailles vergaard op de EK atletiek in Berlijn, maar vandaag gaat Oranje mogelijk oogsten en eremetaal toevoegen aan het zilver van Susan Krumins (10.000 meter) en het brons van Dafne Schippers (100 meter).



Kansen op medailles zijn er op de 200 meter voor tweevoudig wereldkampioene Schippers, maar ook voor Jamile Samuel. De Amsterdamse sprintster liep in de halve finales de tweede tijd en was zelfs sneller dan haar wereldberoemde landgenote uit Utrecht. Dina Asher-Smith is de topfavoriete voor het goud. De Britse won al de 100 meter en plaatste zich ook als snelste voor de finale van de 200 meter, die staat gepland om 20.45 uur.



Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor zijn de Nederlandse troeven in de finale van de 400 meter om 20.10 uur. Ghafoor is de Nederlands kampioene op deze afstand, maar De Witte liep dit jaar het twintig jaar oude Nederlands record van Ester Goossens uit de boeken. Geen van de andere atletes in de finale liep dit jaar harder dan de 50,96 van De Witte.