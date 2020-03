LIVE | IOC hoopt binnen vier weken besluit te nemen over nieuwe datum Spelen

Sportkalen­der in herfst tjokvol? ‘Het is puur scenario-plan­ning’

25 maart Van die heerlijke sportzomer is nauwelijks nog wat over, maar wanneer gaat het circus weer draaien? Eensgezind en soms egoïstisch wordt door afgelaste evenementen gegokt op inhalen vanaf het najaar. Realistisch of is het vooral wensdenken?