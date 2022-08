Live ‘Multi EK’ | Wat kan Vetter op slotdag zevenkamp? Tony van Diepen door naar halve finales 800 meter

Acht hechtingen in bovenbeen Duitse Gina Lückenkem­per na gouden EK-race op 100 meter

De Duitse atlete Gina Lückenkemper, die dinsdag verrassend Europees goud veroverde op de 100 meter, is een twijfelgeval voor de estafetteploeg op de 4x100 meter. Ze moest kort na de finale in het Olympiastadion van München naar het ziekenhuis om een diepe snee in haar been te laten verzorgen. Er moesten acht hechtingen in.

