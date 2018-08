LIVE | Nageeye geeft op in marathon, wielrenners gestart

Atletiek

Andrea Deelstra is uitgestapt tijdens de marathon bij de EK atletiek in Berlijn. Ze gaf op in de tweede van vier ronden over een parcours door de Duitse hoofdstad met achillespeesklachten.



Deelstra begon als outsider aan de race over 42,195 kilometer, want ze behoorde met haar beste tijd van 2.26.46 tot de snelsten van het veld. De 33-jarige hardloopster had zich ook goed voorbereid op de titelstrijd.



Deelstra zat in het begin van de race nog bij de voorsten, maar na de eerste doorkomst op Breitscheidplatz, aan de voet van de Gedächtniskirche in Berlijn, was al te zien dat ze moeite had met het tempo voorin.



Ruth van de Meijden, de tweede Nederlandse deelneemster, is nog wel in de race. Ze liep halverwege in de achterhoede.