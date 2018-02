LIVE: Esmee Visser verguld door bericht over Federer

Anema

Sportkoepel NOC*NSF verwacht in de geruchtmakende zaak-Anema geen snel oordeel van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). ,,We gaan er niet van uit dat er nog tijdens deze Winterspelen in Zuid-Korea een reactie komt op de informatie die we het IOC hebben toegestuurd'', laat een woordvoerder van NOC*NSF in Gangneung weten.



,,Het gaat om een zaak die niets met Pyeongchang 2018 van doen heeft. We nemen daarom aan dat het IOC rustig de tijd zal nemen om onze informatie zorgvuldig te bekijken en inhoudelijk te beoordelen. Ik weet niet welke commissie zich daarmee zal bezighouden. Dat is aan het IOC. Of Anema wellicht een toelichting moet geven, weet ik evenmin. Maar nogmaals, ik denk niet dat het IOC daarbij overhaast te werk zal gaan.''



NOC*NSF en schaatscoach Jillert Anema werden afgelopen donderdag door een onthullend verhaal in de Volkskrant over een poging tot 'matchfixing' bij Sotsji 2014 ernstig in verlegenheid gebracht. De Friese trainer, die in Zuid-Korea onder anderen stayer Jorrit Bergsma begeleidt, kreeg voor het verzwegen incident in maart 2014 een officiële waarschuwing van de sportkoepel.