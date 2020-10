LIVE | Rugbyinterland in Nieuw-Zeeland voor 31.000 fans, opnieuw Inter-speler besmet

Luiten na matige tweede ronde klaar op het PGA Champions­hip

9 oktober Joost Luiten is na twee ronden klaar op het BMW PGA Championship in Engeland. De 34-jarige golfer miste op de Wentworth Golf Club in Virginia Water de cut na een ronde van 75 op vrijdag, drie boven het baangemiddelde. Hij was gisteren begonnen met een ronde par. Met 147 slagen stond hij gedeeld 86ste en had hij drie slagen te veel om mee te mogen doen aan het restant van het toernooi.