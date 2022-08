Live ‘Super EK’ | Van Loon kan Lavreysen en Hoogland niet doen vergeten, bijrol voor triatleten

Met video Amerikaan­se basketbal­ster Brittney Griner krijgt 9 jaar cel in Rusland voor smokkel cannabiso­lie

Een rechtbank in Moskou heeft de Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner tot negen jaar celstraf veroordeeld voor het opzettelijk bezitten en smokkelen van in Rusland verboden drugs. De 31-jarige atlete kreeg ook een boete van 1 miljoen roebel, zo'n 16.000 euro. Griners advocaten hebben al laten weten tegen de uitspraak in beroep te gaan.

4 augustus