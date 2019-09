LIVE | Vierde dag van WK atletiek: komt Schippers in actie?

De vierde dag van de WK atletiek staat op het punt van beginnen in Doha. Vandaag komen zeker drie Nederlanders in actie: Jamile Samuel op de 200 meter sprint, Lisanne de Witte op de 400 meter en Taymir Burnet op de 200 meter. Grote vraag is: komt Dafne Schippers ook in actie?



• 16.05u: Jamile Samuel, Dafne Schippers, 200m series

• 17.20u: Lisanne de Witte, 400m series

• 19.50u: Taymir Burnet, 200m halve finale