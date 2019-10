LIVE | Visser door naar finale 100 meter horden

Samenvatting Primeur voor Racing Team Nederland in Fuji

12:20 Racing Team Nederland heeft bij de Zes uur van Fuji de eerste zege van het team binnengehaald in de wereldkampioenschappen endurance van de FIA. Het team met coureurs Giedo van der Garde, Nyck de Vries en Frits van Eerd kwam op het Fuji Speedway circuit in Japan met ruime voorsprong als eerste over de finish in de LMP2-klasse.