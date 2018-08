LIVE: Oranje leidt comfortabel dankzij Welten en Jonker

Voor Eva de Goede wordt de WK-finale tegen Ierland haar 200ste optreden in het shirt van Oranje. En wordt het haar laatste? ,,Ik weet nog niet of ik doorga als international. Daar ga ik komende tijd rustig over nadenken. Ik heb er nog steeds veel plezier in, maar er is meer in het leven", zei De Goede eerder deze week. ,,Mijn vriend (de Zuid-Afrikaanse oud hockeyer Tim Drummond, red.) heeft ook zo zijn dromen. Ik heb die van mij altijd na kunnen leven en weet hoe bijzonder dat is."