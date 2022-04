LIVE | Wennemars en Robben samen over finish, steeds meer lopers binnen bij Marathon Rotterdam

Hardloopfe­no­meen Nienke Brinkman verbetert 19 jaar oud marathonre­cord Kiplagat

Nienke Brinkman heeft in de marathon van Rotterdam het negentien jaar oude Nederlands record verbeterd. De 28-jarige atlete zette aan de finish op de Coolsingel de klok stil op 2.22.51. Ze liep daarmee de 2.23.43 van Lornah Kiplagat uit de boeken. Kiplagat liep die tijd in 2003, in de marathon van New York.

13:25