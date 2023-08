LIVE WK atletiek | Hassan gaat vanmiddag voor revanche, volop Nederlanders in actie

Veldhoven­se tennisser Fons van Sambeek terug uit Amerika voor Amjoy Cup: ‘Helemaal gesloopt in North Carolina’

Kom je terug uit Amerika om in je vertrouwde omgeving een ITF-future te tennissen, word je in de eerste ronde uitgeschakeld. Dat overkwam dinsdag Fons van Sambeek (21). De Veldhovenaar is alweer terug op de campus van North Carolina State University, waar hij studeert en tennist.