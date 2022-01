Loeb in Monte Carlo met 47 jaar oudste winnaar in WK rallyrijden

Loeb is een icoon in het rallyrijden. Hij won negen keer de wereldtitel en is de afgelopen jaren ook van voren te vinden in de Dakar Rally. De Fransman doet dit seizoen niet alle rally’s mee, maar toonde in Monte Carlo aan dat hij nog altijd tot de beste autocoureurs behoort. Hij won voor de tachtigste keer een rally uit het WK. Het was zijn achtste zege in Monte Carlo, deze keer met Isabelle Galmiche als navigator.