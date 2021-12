Logo erotiekwebshop na ophef verwijderd uit curlingijs in Leeuwarden

Het logo van de erotische webshop EasyToys verdwijnt op drie van de vier ijsbanen van de Elfstedenhal in Leeuwarden, waar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) curling wordt gehouden. Enkele landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, wilden het toernooi niet uitzenden omdat de naam van sponsor EasyToys zichtbaar was op het ijs.

De organisatie van het OKT in Leeuwarden had voorafgaand aan het toernooi afspraken over de sponsoruitingen gemaakt met de mondiale federatie, World Curling. In de ijsvloer en rond de baan prijkte in de eerste week van het toernooi prominent het logo van EasyToys, een webshop in seksartikelen. Na de ontstane ophef in enkele landen besloot de World Curling Federation om de naam van EasyToys toch te verwijderen.



Dat betekent dat de ijsvloer laagje voor laagje moet worden aangepast. ,,Gelukkig hebben we de beste curlingijsmakers van de wereld in huis. Het is voor hen de uitdaging om weer het beste ijs voor de atleten te maken”, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Directeur Eric Idema van EDC, het moederbedrijf van EasyToys, zegt begrip te hebben voor het besluit van de mondiale federatie. ,,Maar desondanks zijn we ook enorm teleurgesteld dat de curlingbond dit in eerste instantie toch verkeerd heeft ingeschat. Wij hoopten juist dat onze zichtbaarheid zou bijdragen aan het doorbreken van het taboe dat in veel landen nog altijd rust op zowel seksualiteit als op onze branche. Het is spijtig dat er nu aanpassingen nodig zijn om de sport alsnog bij de fans te krijgen.”

De logo’s van EasyToys in de Elfstedenhal maken plaats voor de hashtag #equalityforall (gelijkheid voor iedereen). ,,In veel landen komt dat gesprek al goed op gang, maar de boycot bevestigt voor ons dat we ons moeten blijven inzetten om dit onderwerp voor een groter publiek te normaliseren”, aldus Idema.

De Nederlandse mannenploeg begint zaterdag in Leeuwarden aan de jacht op een startbewijs voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Beijing. Van de acht groepswedstrijden speelt Oranje er minimaal vier op de enige baan waar het EasyToys-logo zichtbaar blijft. Deze week werd in Leeuwarden gestreden om de olympische tickets in het gemengde toernooi.

