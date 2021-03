Lowes wint eerste race in Moto2, Bendsneyder eindigt als negende in Qatar

VideoBo Bendsneyder heeft tijdens de Grand Prix van Qatar zijn eerste WK-punten behaald in de Moto2-klasse. De Rotterdamse motorcoureur eindigde in de openingsrace van het seizoen op het winderige Losail International Circuit op de negende plaats. Hij was als derde vanaf de eerste startrij aan de wedstrijd begonnen.

De Brit Sam Lowes won de eerste Grand Prix in de Moto2. Hij was met zijn Kalex vanaf poleposition aan de race begonnen. De Australiër Remy Gardner eindigde op ruim 2 seconden als tweede. De Italiaan Fabio di Giannantonio kwam als derde over de finish, met een achterstand van meer dan 5 seconden op de winnaar.



Bendsneyder, die ruim 12 seconden toegaf op Lowes, rijdt dit seizoen voor het Pertamina Mandalika SAG Team. De 22-jarige Rotterdammer zou eigenlijk dit jaar de overstap maken naar het wereldkampioenschap Supersport, een mondiale klasse voor 600cc-motoren. Hij had al getekend bij het Nederlandse team EAB Racing van eigenaar Ferry Schoenmakers maar koos uiteindelijk alsnog opnieuw voor de Moto2.

Bendsneyder kwam de afgelopen vijf jaar uit in het WK wegrace. Na twee seizoenen in de Moto3, waarin hij twee keer als derde eindigde in een grand prix, volgden drie minder succesvolle jaren in de Moto2. Hij reed de laatste twee seizoenen zonder noemenswaardige resultaten voor RW Racing.

In de Moto3 ging de zege zondag naar de Spanjaard Jaume Masia. De KTM-coureur kwam in de voorlaatste ronde aan kop en wist een aanval van land- en teamgenoot Pedro Acosta te pareren. De Zuid-Afrikaan Darryn Binder (KTM), die van pole was gestart, kwam op bijna 1 seconde van de winnaar als derde binnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP