Luiten begint in Abu Dhabi matig aan het nieuwe seizoen

De nummer 84 van de wereld had meer verwacht van zijn optreden in het Arabische emiraat. Hij was er al een keer als vijfde geëindigd en behaalde twee keer de zesde plaats in de eindstand. Zijn eerste twee ronden in de editie van 2018 (respectievelijk 69 en 68 slagen) waren hoopgevend en ook de eerste negen holes van de derde ronde waren dik in orde, maar daarna stokte het.

Kiespijn

De golfer had een excuus. Hij had gisteren last gekregen van kiespijn, die vandaag verergerde. ,,Ik was af en toe ook duizelig en voelde me grieperig. Ik ben naar de dokter van de European Tour gegaan en na het slikken van wat pijnstillers voelde ik me wat beter. Daarom ben ik toch maar gaan spelen'', meldde hij op zijn website.

Maar Luiten kon niet veel. ,,Had toch last van mijn kies en ook heel weinig energie.'' Hij wist derhalve in de slotronde geen enkele birdie te maken en leverde een kaart in met daarop twee bogeys.

De Engelsman Tommy Fleetwood prolongeerde zijn titel in Abu Dhabi. Hij perste er een geweldige slotronde van 65 slagen uit (-7) en verdreef zijn landgenoot Ross Fisher van de eerste plaats. Fisher leidde halfweg nog met drie slagen voorsprong, maar tegen de 'birdieregen' van Fleetwood op de laatste negen holes was hij niet opgewassen.