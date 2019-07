Luiten kent slechte slotfase op derde dag British Open

Beitske Visser naast het podium bij W Series op circuit van Assen

17:44 Beitske Visser heeft bij haar ‘thuiswedstrijd’ in de W Series op het circuit van Assen net naast een podiumplaats gegrepen. De 24-jarige Flevolandse kwam als vierde over de finish. Visser, die ook vanaf de vierde plek was gestart, hield haar kansen op de titel daarmee in leven.