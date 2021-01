Luiten klimt gestaag in Dubai

Zwemlegende Vrouw van depressie­ve Michael Phelps slaakt noodkreet: ‘Kunnen we je alsje­blieft helpen?’

19 januari ,,Hoe kunnen we je helpen? Want ik weet niet wat ik zou doen zonder jou.” Die noodkreet stuurde Nicole Johnson, echtgenote van Michael Phelps, de wereld in. De 35-jarige zwemlegende uit de Verenigde Staten raakt maar niet uit zijn depressies.