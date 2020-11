Luiten negende na eerste ronde Cyprus Showdown

Geen publiek welkom bij slotrace MotoGP in Portugal

31 oktober De slotrace van dit seizoen in de MotoGP wordt voor lege tribunes in Portugal gereden. Premier António Costa kondigde zaterdag voor grote delen van zijn land een lockdown af. Op 22 november wordt het seizoen in de WK wegrace afgesloten op het Autodromo do Algarve in Portimão, waar vorige week al een Formule 1-race werd gehouden.