Maart: matig debuut Koeman en tragisch overlijden Astori

Sportjaar 2018Het jaar 2018 zit er bijna op en het was opnieuw een heerlijk sportjaar met hoogte- en dieptepunten. In de rubriek Twelve days of Christmas tellen we dagelijks af tot het einde van het jaar. Vandaag blikken we terug op de maand maart. Bekijk hier de overzichten terug van de maanden januari en februari .

Maart start direct met Nederlands succes. Op de WK baanwielrennen in Apeldoorn regent het Nederlandse medailles. Het Wilhelmus klinkt maar liefst twaalf keer door de velodroom, waarvan vijf keer voor een gouden plak. Vooral Kirsten Wild had daar een belangrijk aandeel in. Zij pakte drie gouden medailles.

Nibali verrast sprinters

Gras is groen, sneeuw is wit en Milaan–San Remo eindigt in een sprint. Toch? Nou nee.

Volledig scherm © AP Na een kleine 300 kilometer durende koers maakt het peloton zich op om na de Poggio de sprinttreintjes te positioneren. Zij kijken verbaasd op nadat Vincenzo Nibali op de eerste hellende meters demarreert. De Italiaan rijdt meter voor meter weg bij het achtervolgende peloton en schrijft Milaan-San Remo op zijn naam.

Terpstra en Van der Breggen tonen vorm

Een paar dagen later bezorgt Niki Terpstra Nederland zijn tweede grote klassiekeroverwinning. Hij laat daar zien over goede voorjaarsbenen te beschikken. De Noord-Hollander komt solo over de streep en wint de E3 Harelbeke. Anna van der Breggen laat ook haar benen spreken. Zij wint de Strade Bianche.

Debuut Koeman

Ronald Koeman maakt zes dagen later zijn debuut als bondscoach. Vanaf de verwarmde stoelen in de Johan Cruijff Arena ziet hij een matig Oranje met 0-1 verliezen van Engeland. Er is dus weinig hoop als Nederland een paar dagen later tegen Portugal speelt. Het elftal is echter onherkenbaar vergeleken met de vorige interland en wint met maar liefst 0-3 van de Europees Kampioen.

Overleden

Helaas ontvallen ons in de maand februari ook vele sporthelden. Zo overlijden er twee Argentijnse oud-internationals. Ruben Galván (1952-2018) en René Houseman maakten allebei ook deel uit van de Argentijnse selectie die in 1978 Nederland in de WK-finale versloeg.



Maar het treurigste nieuws komt uit Italië. Davide Astori (1987-2018) wordt in zijn hotelkamer dood aangetroffen. De veertienvoudig international speelde onder meer voor Cagliari, AS Roma en Fiorentina.