Maikel van der Vleuten met zesde plek beste Nederlander in Rolex GP op Indoor Brabant

De winst, plus een cheque van 297.000 euro, ging naar de Zweed Henrik von Eckermann. Hij was in de barrage veruit de snelste (40,45 seconden) van de vijf ruiters die de reguliere omloop hadden overleefd. Het zilver ging naar Steve Guerdat uit Zwitserland (41,08) en derde werd Peder Fredericson uit Zweden (41,60).

Onder toeziend oog van duizenden paardensportliefhebbers onder wie prinses Beatrix had Van der Vleuten zo graag de barrage gereden. Eén verkeerde inschatting bleek fataal. ,,Ik benaderde de driesprong met één galopsprong teveel. Ik wilde zeven passen aanhouden, maar het werden er acht. Dat is net het verschil tussen wel of geen barrage.”

En het betekende ook een groot verschil in prijzengeld. Van der Vleuten kon dus niet meedingen naar de hoofdprijs van bijna drie ton. Zijn zesde plek leverde 40.500 euro op. ‘Vleut jr.’ was wel de best presterende Nederlander, maar daar kocht hij niet zoveel voor. ,,Dit was echt heel zonde. Verdi sprong supergoed. Ik zet hem niet meer zo vaak in, ongeveer eenmaal per maand”, zei Van der Vleuten over zijn 17-jarige bruine hengst.