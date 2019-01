Mandigers als laatste Nederlander onderuit op Lakeside

Uitslagen Dakar Rally, etappe 5: Becx eerste Brabantse uitvaller

13:31 Zonder Michiel Becx (Vessem) en bijrijder Edwin Kuijpers (Casteren) gaat de Dakar Rally verder met het tweede deel van de marathonetappe. Voor de motoren en quads is Moquegua het startpunt, voor de auto's en trucks is dat Tacna na een nacht zonder assistentie van de serviceteams. Aankomstplaats is Arequipa, waar zaterdag de rustdag is.