Marathonloper Kirwa net als zus geschorst

Opmerkelijk genoeg werd zijn zus Eunice Jepkirui Kirwa drie weken geleden eveneens bestraft. De voor Bahrein uitkomende atlete is voorlopig geschorst nadat bij haar sporen van het verboden middel epo waren gevonden. Ze was in 2016 tweede op de olympische marathon in Rio.



Felix Kirwa, twee jaar geleden nog tweede in de marathon van Eindhoven, ziet bovendien zijn tweede plaats in de marathon van Singapore (9 december) uit de boeken verdwijnen.