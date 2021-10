Marathonlopers verbolgen over aangescherpte WK-limiet: ‘Ontmoedigend beleid’

De Atletiekunie eist een tijd van 2 uur en 10 minuten of sneller op de marathon om te mogen deelnemen aan de WK. De limiet ligt anderhalve minuut onder de internationale eis van World Athletics (2.11.30). ,,Ik vind het jammer dat voor ons die internationale richtlijn niet geldt. Het is ontmoedigend beleid”, zegt Frank Futselaar, een van de atleten die zondag de marathon van Amsterdam loopt.

,,We hebben best een brede groep goede marathonlopers nu in Nederland. Er waren zes atleten die aan de olympische limiet voor Tokio hadden voldaan, vrij uniek. Volgens de internationale eis zouden we met onze tijden al zijn geplaatst voor de WK, maar ook voor de EK die komende zomer in augustus worden gehouden. Dan hadden we daar als groep mooi naartoe kunnen werken”, aldus Futselaar, die 2.11.30 als beste tijd heeft staan.