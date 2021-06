Marc ‘King of the Ring’ Márquez bekroont rentree met fraaie zege op Sachsenring

Márquez miste het gehele vorige seizoen als gevolg van een gecompliceerde armbreuk, opgelopen bij de eerste GP van 2020 in Spanje. De Honda-coureur moest maandenlang herstellen. Hij ontbrak ook in de eerste twee grands prix van dit jaar. In april maakte Márquez in Portugal zijn rentree in de MotoGP. Meedoen om de winst zat er aanvankelijk nog niet in. In de laatste drie GP’s viel Márquez steeds uit.



Op de Sachsenring, waar Márquez (‘The King of the Ring’) al zo vaak won, liet de Spanjaard zien dat hij weer helemaal terug is. Sinds 2010 won hij steeds op de Sachsenring, eerst in de 125cc-klasse (nu Moto3), daarna twee keer in de Moto2 en sinds 2013 steeds in de MotoGP.