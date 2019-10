Marc Márquez is ook in Japan de snelste

New York Yankees brengt spanning terug in play-offs

19 oktober De honkballers van de New York Yankees hebben de spanning in de play-offs voor een plek in de World Series weer een beetje teruggebracht. De Yankees wonnen in New York de vijfde wedstrijd in de finale van de American League van de Houston Astros en brachten de stand in de best-of-sevenserie daarmee op 3-2.