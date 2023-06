Marco Bezzecchi verzilvert poleposition en pakt overtuigende zege in sprintrace TT van Assen

Marco Bezzecchi heeft de sprintrace in de MotoGP bij de TT van Assen op zijn naam geschreven. De Italiaan van Ducati mocht, nadat hij vanochtend de snelste in de kwalificatie was, van poleposition starten en kwam comfortabel als eerste over de streep.

Francesco Bagnaia en Fabio Quartararo mochten als nummers twee en drie eveneens mee naar het podium. Brad Binder stevende lang af op de derde plek, maar de 27-jarige Zuid-Afrikaan overschreed te vaak de track limits, waardoor hij een tijdstraf van drie seconden ontving en zich tevreden moest stellen met een vijfde plaats. Aleix Espargaró profiteerde eveneens van de penalty voor Binder en werd vierde.

Bezzecchi verdiende met zijn zege in de sprintrace 12 punten voor het wereldkampioenschap, terwijl de nummer twee 9 punten en de nummer drie 7 punten bijgeschreven kregen. De resterende coureurs in de top-negen ontvingen steeds een puntje minder. Bagnaia behield wel de leiding in het kampioenschap.



Bezzecchi maakt tot nog toe de meeste indruk in het zomerse Assen. De protegé van de voormalige publieksheld Valentino Rossi was vrijdag de snelste in de trainingen en pakte zaterdag met de snelste ronde ooit op het TT Circuit de pole. Die eerste startplek gold voor de sprintrace, maar is ook van kracht zondag in de hoofdrace.



Bezzecchi had niet de beste start. Hij maakte een klein foutje bij ingaan van de eerste bocht en zakte weg naar de derde plek. Bagnaia nam de koppositie over. In de vierde van de dertien te rijden ronden sloeg Bezzecchi terug. Hij haalde eerst Binder in en nam na een vrij agressieve inhaalactie de leiding over van zijn landgenoot, die voor het fabrieksteam van Ducati uitkomt. Bezzecchi, die rijdt voor het door race-icoon Rossi opgezette VR46-team, nam vervolgens geleidelijk aan afstand van het veld. ,,De motor voelde geweldig”, zei de winnaar kort na de race. ,,Ik maakte een foutje bij de start, maar kon dat goed herstellen. De snelheid van de motor is fantastisch.”

Startopstelling voor GP van zondag

De startopstelling voor de Grand Prix werd eerder vandaag in de kwalificatie al bepaald. Bezzecchi klokte een baanrecord van 1.31,472. Zijn topsnelheid bedroeg 310,6 kilometer per uur in het rondje van 4,5 kilometer. Hij was 0,061 seconde sneller dan zijn landgenoot Bagnaia (Ducati). De regerend wereldkampioen noteerde 1.31,533.

Luca Marini, ook afkomstig uit Italië én rijdend op een Ducati, zette met 1.31,630 de derde tijd neer. Quartararo (Yamaha), die enigszins gehandicapt is door een gebroken teen, reed de vierde tijd (1.31,671). Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez crashte in de eerste kwalificatiesessie en kwam niet verder dan de zeventiende startplek. De wedstrijd op zondag start om 14.00 uur.



Moeizaam weekend Márquez

Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, kwam vorig weekeinde bij de Grote Prijs van Duitsland vijf keer ten val, bij de TT van Assen staat de teller ook alweer op twee. In de tweede training op vrijdag ging het voor de eerste keer mis op het TT Circuit, vandaag vloog de 30-jarige Márquez opnieuw onderuit op zijn Honda. Hij reed tijdens de eerste kwalificatiesessie achterop de Ducati van de Italiaan Enea Bastiani. Vertwijfeld stak de Spanjaard zijn armen ten hemel. In de sprintrace kwam Marquez niet verder dan een P17.



Márquez had vorig weekeinde zoveel pijn in zijn gebutste lichaam, dat hij besloot niet te starten in de race op de Sachsenring. Hij kwam wel naar Assen, maar gaf vrijdag na de trainingen al te kennen dat hij zich verre van fit voelde. ,,Ik had verwacht dat ik niet zoveel problemen zou hebben met mijn fysieke gesteldheid, maar dat bleek toch anders”, vertelde hij. ,,Mijn gekneusde enkel en gebroken vinger voelen oké aan, maar het grote probleem is de gebroken rib. Mijn tweede rib is heel pijnlijk en voel ik vooral als mijn ademhaling omhooggaat.”



Volledig scherm Zonta van den Goorbergh. © ANP

Van den Goorbergh 23ste in kwalificatie Moto2

Alonso Lopez heeft de pole gepakt in de Moto2 bij de TT van Assen. Hij reed in de kwalificatierace de snelste ronde op het Drentse circuit (1.36,247). De tweede tijd was voor de Brit Jake Dixon (1.36,256) en de Japanner Ai Ogura zette de derde tijd neer (1.36,301). Zonta van den Goorbergh kwam niet verder dan de 23ste tijd. Het betekent dat de 17-jarige Nederlander zondag in de race vanuit de achterhoede moet starten.



Van den Goorbergh zat niet helemaal jofel op zijn motor. De coureur van het Nederlandse GP-team Fieten Olie maakte vrijdag een zware val tijdens de trainingen en voelde zich niet ‘niet superfijn’ in de kwalificatie. De tweede Nederlandse racer die in de Moto2 uitkomt, ontbreekt in Assen. Bo Bendsneyder, die dit jaar al eens op het podium eindigde, brak vorig weekend zijn rechtersleutelbeen. Hij onderging maandag een operatie en hoopte nog op tijd fit te zijn voor zijn thuisrace in Assen, maar de circuitarts gaf hem geen toestemming om mee te doen.

P9 op zaterdag voor Veijer in Moto3 bij TT-debuut

Collin Veijer start zondag vanaf de derde startrij in de Moto3-race bij de TT van Assen. De 18-jarige Staphorster zette zaterdag in de kwalificatie de negende tijd neer. Hij reed op zijn Husqvarna 1.41,758 en gaf bijna 0,6 seconde toe op de Spanjaard David Muñoz, die poleposition veroverde in 1.41,181.



Veijer reed de kwalificatie bijna wiel aan wiel met zijn Japanse teamgenoot Ayumu Sasaki. Ze namen elkaar beurtelings op sleeptouw om zo snel mogelijk te racen over de Drentse racebaan. Sasaki noteerde in de sessie de vierde tijd (1.41,512).



,,Ik ben op zich tevreden, maar het kan stukken beter”, zei Veijer kort na afloop. Hij werd naar eigen zeggen gehinderd tijdens een van zijn rondjes voluit. ,,Daar heb ik tienden laten liggen. Maar ik denk wel dat ik er redelijk voorsta om zondag voorin mee te kunnen vechten.”



Veijer maakt dit jaar zijn debuut in het WK wegrace in de lichtste klasse. Hij eindigde in de Grote Prijs van Italië al als zesde en vorige week reed hij in de eerste ronde van de Grote Prijs van Duitsland zelfs aan de leiding. Hij was toen vanaf de vierde plaats gestart. In de derde ronde crashte Veijer en was zijn race ten einde. De Spaanse kampioenschapsleider Daniel Holgado reed een dramatische kwalificatie. Hij kwam niet tot een snelle ronde en start zondag vanaf de laatste plaats.

