Mark Caljouw grijpt naast een medaille op het WK badminton

Analyse | Handbal­sters staan na mislukt WK op een kruispunt

Dat de handbalsters onttroond zijn als wereldkampioen, is tot daar aan toe. Maar dat het team van tijdelijk bondscoach Monique Tijsterman tijdens het WK in Spanje de kwartfinale niet heeft bereikt, is buitengewoon pijnlijk. Bij het toekomstperspectief mogen vragen gesteld worden.

14 december