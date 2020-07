Márquez gaat ondanks gebroken arm en operatie weer racen in MotoGP

Zijn team Repsol Honda meldde na de operatie, waarbij een titaniumplaat in de arm is gezet, dat de zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse mikte op een rentree in Tsjechië op 9 augustus. Maar donderdag kwamen ineens berichten naar buiten dat de Spaanse motorcoureur uit het ziekenhuis is ontslagen en zelfs al bij het team is aangesloten op het circuit van Jerez, waar dit weekeinde de tweede race van het uitgestelde seizoen wordt verreden.



Tijdens de eerste race, afgelopen zondag eveneens op het Zuid-Spaanse circuit, ging het goed mis. Márquez vloog tegen het einde van de race van zijn motor en landde hard op zijn rechterarm. Hij brak daarbij zijn bovenarm.



Márquez kreeg vanmiddag groen licht na een medische test die moest bepalen of hij fysiek in staat is tot zo’n razendsnelle comeback, waarmee hij de schade in het huidige seizoen wil beperken. Márquez werd in de afgelopen zeven jaar zes keer wereldkampioen in de MotoGP.