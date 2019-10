Márquez zegeviert in Australië na val Viñales

Viñales, die vorig jaar won in Australië, was op het circuit van Phillip Island vanaf pole-position gestart. De kwalificatie was wegens de harde wind verplaatst naar zondag. De beslissing werd genomen nadat de Portugese KTM-coureur Miguel Oliveira zwaar ten val was gekomen toen een windvlaag zijn motor bij hoge snelheid van de baan blies. Oliveira had geluk en kwam er vanaf met wat kneuzingen.



Achter Márquez werd de Brit Cal Crutchlow tweede en de Australiër Jack Miller reed in eigen land naar de derde plaats. Er zijn nog twee wedstrijden in de MotoGP: volgende week in Maleisië en over drie weken in Valencia.