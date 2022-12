Marrit Steenbergen met recordtijd naar finale 200 wissel op WK zwemmen

De Nederlandse estafetteploegen op de 4x100 meter vrije slag komen dinsdag ook in actie in de finale. De vrouwen, met Kim Busch, Valerie van Roon, Kira Toussaint en Steenbergen, zwommen de tweede tijd in de series in 3.30,42. Alleen Australië was sneller (3.28,58). Het mannenkwartet zette in de serie de zesde tijd neer. Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Caspar Corbeau en Luc Kroon noteerden 3.08,58