Marrit Steenbergen slaat ook toe op 200 meter vrije slag en wint vierde EK-goud

EK zwemmenEn dat is goud nummer vier voor Marrit Steenbergen bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome. Ze won vanavond de 200 meter vrije slag in een dik persoonlijk record van 1.56,36 minuten.

De Britse Freya Anderson werd tweede (1.56,62), Isabel Marie Gose uit Duitsland derde (1.57,09). Het is de eerste keer dat deze Europese titel naar Nederland gaat. Femke Heemskerk (2016 en 2018), Marianne Muis (1989) en Enith Brigitha (1974) kwamen met een tweede plaats in het verleden het dichtste bij. Steenbergen won deze week ook al de 100 meter vrije slag en goud op de 4x200 meter vrije slag estafette bij de vrouwen en de 4x100 meter gemengde wisselslagestafette. Haar vijfde medaille is van brons (vrouwen 4x100 vrij).

Steenbergen gaat morgen verder met de 200 meter wisselslag en kan nog op drie estafettes meer in actie komen. Ze kan zodoende gaan jagen op medaillerecords van de EK langebaan. Pieter van den Hoogenband won zes keer goud in 1999. Franziska van Almsick (1993), Laure Manaudou (2006) en Sarah Sjöström (2014) kwamen tot zeven podiumplaatsen op één EK.

Opnieuw brons voor De Waard

Maaike de Waard heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome vanavond opnieuw een bronzen medaille veroverd. Op de 50 meter rugslag eindigde ze in een persoonlijk record van 27,54 als derde achter Analia Pigree uit Frankrijk (27,27).

Silvia Scalia uit Italië tikte net een fractie eerder aan dan De Waard (27,53), die in 2021 ook al derde van Europa was op dit onderdeel. Kira Toussaint, titelverdedigster en Europees recordhoudster, viel met de vierde plaats (27,73) net buiten het podium.

Volledig scherm Maaike de Waard straalt op het podium met haar bronzen medaille. © AFP

De Waard, gisteren al goed voor het brons op de 50 meter vlinderslag, zwom niet veel later alweer de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Met 59,46 seconden (vijftiende tijd) was dat er teveel aan. ’s ochtends kwam ze in haar serie nog tot 58,90. Tessa Giele was in de avond wel sneller (58,71 om 58,97), maar ook haar elfde plaats was niet voldoende. De Française Marie Wattel noteerde met 56,99 de snelste tijd.

Korstanje betaalt prijs voor rappe start

Nyls Korstanje eindigde in de finale op de 100 meter vlinderslag als zevende. De 23-jarige Nijmegenaar ging all out en keerde halverwege als eerste. Die snelle start moest hij echter bekopen: 51,79 seconden. Bij de WK afgelopen juni werd hij in een Nederlands record van 51,41 negende op dit nummer. De Europese titel ging naar De Hongaar Kristof Milak (50,33).

Luc Kroon kwam tot 1.48,64 op de 200 meter vrije slag en haalde daarmee de finale niet. Hij werd veertiende. David Popovici ging met 1.44,91 als snelste door naar de finale van morgen.

Op de 200 meter schoolslag kwam Tes Schouten met 2.26,68 minuten 0,04 tekort voor kwalificatie voor de eindstrijd. Ze eindigde in de halve finale als negende.

Vanuit baan acht verraste de Brit James Wilby vriend en vijand door Europees kampioen te worden op de 200 meter schoolslag: 2.08,96 minuten. Arno Kamminga had zich ook voor dit onderdeel ingeschreven, maar de Nederlands recordhouder beëindigde na vrijdag al zijn toernooi omdat hij niet fit is.

Italië was de beste op de 4x100 meter vrije slag bij de mannen, voor Hongarije en Groot-Brittannië. Nederland eindigde met Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Luc Kroon en Sean Niewold als vijfde.