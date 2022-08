Marrit Steenbergen zwemt zich dankzij zevende(!) EK-medaille in illuster rijtje

EK zwemmenMet zeven medailles heeft Marrit Steenbergen zich in een illuster rijtje gevoegd met Franziska van Almsick, Laure Manaudou en Sarah Sjöström. Succesvoller dan dit viertal was niemand op één EK zwemmen op de langebaan.

Met Kira Toussaint (rugslag), Tes Schouten (schoolslag) en Maaike de Waard (vlinderslag) veroverde Steenbergen (vrije slag) op de slotdag van het toernooi in Rome nog een bronzen medaille op de 4x100 meter wisselslag. Zweden won het afsluitende onderdeel bij de vrouwen in 3.55,25 minuten, voor Frankrijk (3.56,36) en dus Nederland (nationaal record van 3.57,01). Met 52,23 seconden noteerde Steenbergen haar snelste splittijd ooit.

Uiteindelijk was de Friezin die al jaren in Eindhoven traint de afgelopen dagen goed voor vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons. ,,Estafettes brengen vaak iets extra’s in mij boven. Ik keek voor ik overnam nog snel even op het scherm en zag dat we erbij lagen. Puur op kracht is het dan gaan”, aldus Steenbergen, de koningin van het toernooi.

,,Heel bijzonder dat we hier op het podium staan”, aldus Toussaint, die aanhaalde dat de laatste Nederlandse medaille op dit nummer nog werd behaald door een ploeg waar haar moeder Jolanda de Rover in zwom.

Thuisland Italië won de afsluitende wisselslagestafette bij de mannen en eindigde op liefst 35 plakken. De langebaanploeg van bondscoach Mark Faber werd vierde in dat medailleklassement met vier gouden, een zilveren en zes bronzen medailles. De Waard: ,,De WK gaf ook al hoop. Toen waren er nog niet zo veel medailles (twee, red.), maar wel finales en ik denk dat het daarmee begint.”

Thom de Boer niet in de prijzen

Thom de Boer is er niet in geslaagd om op de slotdag een medaille te winnen. Hij werd op de 50 meter vrije slag zesde in 21,90 seconden. De titel ging naar de Brit Benjamin Proud (21,58), voor Leonardo Deplano uit Italië (21,60) en Kristian Gkolomeev uit Griekenland (21,75). De Boer (30) zal zich nog wel even achter de oren krabben, aangezien hij gisteren tot 21,59 en 21,72 kwam. ,,Ik lag er lekker bij, maar ik moest het aan het einde bekopen ten opzichte van mijn vorige races. Jammer”, reageerde De Boer wat gelaten bij de NOS. ,,Het kwartje gaat een keer mijn kant op vallen.”

Thom de Boer.

Kampioenen op slotdag

Thomas Ceccon ging met de titel op de 100 meter rugslag aan de haal. De Italiaan klokte 52,21 seconden en tikte daarmee Apostolos Christou uit Griekenland uit: 52,24. Yohann Ndoye Brouard werd derde in 52,92. De titel op de 200 meter wisselslag ging naar Hubert Kos. Met zijn winnende tijd van 1.57,72 minuten hield hij Alberto Razzetti uit Italië (1.57,82) en Gabriel Jose Lopes uit Portugal (1.58,34) af. In een kampioenschapsrecord van 3.42,50 won de Duitser Lukas Märtens de 400 meter vrije slag. Op de tweede plaats eindigde de Zwitser Antonio Djakovic (3.43,93) en op de derde plaats Henning Mühlleitner uit Duitsland (3.44,53).

De Litouwse Ruta Meilutyte won de 50 meter schoolslag in 29,59, voor Benedetta Pilato uit Italië (29,71) en Imogen Clark uit Groot-Brittannië (30,31). De finale van de 200 meter vlinderslag werd een prooi voor Lana Pudar uit Bosnië en Herzegovina. Haar winnende tijd was 2.06,81 minuten. Helena Rosendahl Bach uit Denemarken werd tweede in 2.07,30, Ilaria Cusinato derde in 2.07,77. Isabel Marie Gose bezorgde Duitsland goud door in 4.04,13 minuten de 400 meter vrije slag te winnen. Het zilver ging naar Simona Quadarella uit Italië (4.04,77), het brons was voor de Hongaarse Ajna Kelesy (4.08,00).

Schoonspringen

Else Praasterink heeft op de EK in Rome de achtste plaats behaald bij het torenspringen. Ze scoorde vanaf het 10 meterplatform na vijf finalesprongen 282,60 punten, tien meer dan tijdens de kwalificatie eerder op de dag. Andrea Spendolini Sirieix won met 333,60 na de Gemenebestspelen ook het goud op de Europese kampioenschappen. ,,Het moet iets strakker. Vooral bij de landing”, aldus de 19-jarige Eindhovense, die een matige vierde sprong kende. ,,Die had ik nog niet zo lang geleden voor het eerst uitgevoerd. Werk aan de winkel dus, maar ik ga met een goed gevoel terug naar Amerika waar ik train en biologie studeer. Dit was mijn tweede EK en ten opzichte van vorige jaar stond ik nu wel in de finale.”