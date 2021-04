Masters Augusta opgeschrikt: topfavoriet en titelverdediger naar huis

Na een ronde van 72 slagen op de Augusta National, waar het meest prestigieuze toernooi van het golf wordt gehouden, heeft de Rose nog maar één slag meer dan zijn eerste achtervolgers. Dat zijn twee Amerikanen: Will Zalatoris en Brian Harman.



Het nieuws van de dag was de uitschakeling van Johnson. De Amerikaan haalde met zijn score van 75 slagen de zogeheten cut niet en maakt in de derde ronde geen deel meer uit van het spelersveld. Hij verkeert in goed gezelschap, want ook mondiale toppers als de Noord-Ier Rory McIlroy, de Amerikaan Brooks Koepka en de Spanjaard Sergio Garcia misten de cut.

Volledig scherm Justin Rose. © EPA

Rose speelde bepaald niet zo vloeiend als in de eerste ronde, toen hij zeven birdies op de laatste tien holes maakte. In zijn tweede rondgang langs de achttien holes noteerde hij vier bogeys en redde hij zich eruit met drie birdies op de laatste vijf holes. Zijn rondje van 72 was precies het baangemiddelde.

,,Ik heb een maand geen toernooien gespeeld als gevolg van rugklachten, dus ik wist ook wel dat er momenten zouden komen dat ik het moeilijk zou krijgen. Ik loop op dit moment niet over van zelfvertrouwen, maar aan het einde van de ronde kreeg ik toch wel het goede gevoel terug”, aldus de 40-jarige Rose, die deze zomer in Tokio zijn olympische titel van 2016 in Rio kan verdedigen.

Johnson was zwaar teleurgesteld na zijn tweede ronde van 75 slagen, 3 boven par. Met twee slagen minder had hij de Masters wel kunnen voortzetten, maar hij miste totaal de vorm. Drie bogeys op de laatste vier holes deden hem de das om. ,,Ik heb het verpest met putten. Zo simpel is het. Natuurlijk baal ik, want ik hou van deze baan en ik kan hem ook goed spelen, maar ik heb gewoon niet goed geputt”, zei Johnson, die nu zondag het groene jasje, de trofee voor de winnaar, bij een ander zal moeten aantrekken.