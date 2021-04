Masters onderbroken wegens ‘gevaarlijk weer’

Toussaint zet Europees record op 50 meter rugslag nog scherper

10 april Zwemster Kira Toussaint heeft bij de olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven voor de tweede keer op de dag het Europees record op de 50 meter rugslag aangescherpt. Toussaint tikte aan na 27,10, nadat ze eerder zaterdag al tot 27,18 was gekomen. Dat was drie honderdsten sneller dan de oude Europese toptijd van 27,21 van de Britse Georgia Davies uit 2018.