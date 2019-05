Mathijssen assistent van bondscoach Caldas bij Nederlandse hockeymannen

Video Versprin­gen op FBK Games in knock-outsysteem

27 mei De verspringers zullen het bij de FBK Games in Hengelo in een nieuw 'jump-off-format' tegen elkaar opnemen. Daarbij strijden de atleten in een knock-outsysteem tegen elkaar. De grootste blikvanger van de wedstrijd, die op 9 juni plaatsvindt, wordt regerend wereldkampioen Luva Manyonga uit Zuid-Afrika.