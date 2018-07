Matla, hét nieuwe gezicht van Oranje?

Door Rik Spekenbrink



Ze kan het moment zo terughalen. Frédérique Matla zat op school toen ze zag dat Maartje Paumen haar vriendschapsverzoek op Facebook had geaccepteerd. Maartje Paumen, haar voorbeeld. ,,Ik vertelde het iedereen, het was een happening.''



Zes jaar later zien veel hockeykenners in Matla 'de nieuwe Paumen'. Hetzelfde talent, dezelfde drive om te winnen en de beste te worden. Paumen diende altijd als voorbeeld voor Matla, maar de opvolgster is zij niet. ,,Ik wil me op mijn eigen manier in mijn spel onderscheiden.''



Paumen veranderde bij Den Bosch, waar Matla op haar vijftiende ging spelen, van idool naar mentor. Vooral op mentaal vlak. ,,Want daar was wel nog wat te winnen'', zegt Matla (21) aan de vooravond van het WK in Londen.



Ze groeide op in Valkenswaard. Haar oma was international in het tijdperk van gras, inrollen en buitenspel. Ook haar moeder was een goede speelster. Haar oppasmeisje was bovendien dorpsgenootje Lidewij Welten, inmiddels tweevoudig olympisch kampioene.



Dat Matla kon hockeyen zag iedereen, de overstap van HOD naar Den Bosch was logisch. Stond ze ineens met Welten en Paumen op het veld. ,,Ik nam alles wat Maartje zei bloedserieus. Ook als ze boos was.'' Terwijl er niemand kritischer is op Matla dan zijzelf. ,,Ik heb de lat altijd heel hoog gelegd. Als ik bij het Nederlands A-elftal twee ballen inleverde, kon je me opvegen. Ik kon nóóit goed spelen. Daar heb ik veel met Paumen over gesproken.''



Ook met Den Bosch-coach Raoul Ehren en mentale trainer Marco Hoogerland ging Matla aan de slag. ,,Ik zal niet zeggen dat ik er helemaal vanaf ben. Maar ik ben nu wel aanspreekbaar na een wedstrijd.''



