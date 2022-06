Matt Fitzpatrick (27) wint US Open: ‘Ik kan nu als een gelukkig man met pensioen gaan’

Met videoDe Engelse golfer Matt Fitzpatrick heeft zondag de US Open gewonnen na een buitengewoon spannende strijd op The Country Club even buiten Boston. Op de slotdag hield hij zijn zenuwen net iets beter in bedwang dan de nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler en Will Zalatoris. Fitzpatrick had in de eindscore over vier dagen een slag minder nodig dan beide Amerikanen.

Het was voor de 27-jarige Fitzpatrick zijn eerste titel op een majortoernooi. Op zijn laatste zeven holes kwam hij tot twee birdies, waarmee hij zijn slotronde afsloot op 68 slagen, 2 onder par. Het was genoeg voor de zege op de baan waar hij negen jaar geleden al eens als amateur had gewonnen. Het leverde Fitzpatrick, die uitkwam op een totaal van 274 slagen (6 onder par) behalve veel eer ook een slordige 3 miljoen euro op.

Wil Besseling eindigde bij zijn debuut op de US Open als gedeeld 56e. De 36-jarige Noord-Hollander was op zondag goed voor 74 slagen en een totaal van 293. Besseling was na een matige derde ronde van 77 slagen weggezakt in het klassement op zijn eerste major. De eerste twee ronden had de golfer afgelegd in 71 slagen, waarmee hij de schifting voor het weekend ruimschoots door kwam.

Fitzpatrick viel nadat duidelijk was geworden dat hij zijn eerste major te pakken had zijn broer Alex in de armen. Die was bij zijn eerste succes op de Country Club van Brookline nog zijn caddie geweest. ,,Het is een onwerkelijk gevoel”, zei de betraande Brit, bij de start van het toernooi de nummer 18 van de wereld. ,,Het is een cliché, maar dit is waar je als kind van droomt. Ik kan eigenlijk nu als een gelukkig man met pensioen gaan.”

Voor Fitzpatrick was het niet alleen zijn eerste majortitel, hij had nog niet eens een toernooi op de Amerikaanse PGA-Tour gewonnen. ,,Ik heb hier zo lang, zo hard voor gewerkt.” De amateurtitel en de US Open winnen op een en dezelfde golfcourse lukte tot dusverre alleen Jack Nicklaus. De Amerikaanse golflegende was een van de eersten die Fitzpatrick telefonisch feliciteerde.

