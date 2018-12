Mayweather laat Japanse opponent huilen bij rentree

Mayweather sloeg de 20-jarige Japanner al in de eerste ronde drie keer neer, waarna vanuit de hoek van Nasukawa de handdoek werd geworpen. Het leidde tot tranen van verdriet bij de jonge kickbokser.



Mayweather verdiende met zijn optreden vlak voor de jaarwisseling naar verluidt 9 miljoen dollar, omgerekend bijna 8 miljoen euro. De Amerikaan, die in vijftig duels als profbokser ongeslagen bleef en titels pakte in vijf verschillende gewichtsklassen, heeft in zijn rijke carrière al meer dan een miljard verdiend met zijn sport. ‘Money’ is officieel al een tijdje gestopt, maar voor een flinke smak geld keert hij af en toe terug in de ring.



Zo won hij in 2017 een bijzonder lucratief prestigegevecht in Las Vegas met de Ierse kooivechter Conor McGregor. Mayweather kon ook geen ‘nee’ zeggen tegen het aanbod om 2018 af te sluiten met een partijtje boksen in Japan, die eigenlijk over drie ronden zou gaan. ,,Het ging om de show, we hebben vooral lol gehad’', zei de Amerikaan, die lachend om Nasukawa danste en de Japanner met rake klappen tegen het canvas werkte. ,,De Japanse fans wilden dit zien, dus waarom niet? Maar nogmaals: ik ben gestopt en ik sta nog steeds op 50-0'’, zo doelde hij op zijn ongeslagen status.