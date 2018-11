McCollum helpt Blazers aan zege op Bucks

Het was pas de tweede nederlaag van het seizoen voor de Bucks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Het betekende de vijfde overwinning in de laatste zes duels voor Portland dat aan een opmars bezig is in de Western Conference. In de Eastern Conference bleef Milwaukee tweede achter Toronto Raptors.



McCollum liet ook nog 6 assists en 5 rebounds noteren. Evan Turner, op de bank begonnen, was namens de thuisploeg goed voor 16 punten en 11 rebounds. Bij Milwaukee was Giannis Antetokounmpo met 23 punten de topschutter. Khris Middleton kwam tot 22. Portland leidde halverwege met 57-51, zag de Bucks in het derde kwart tot op vier punten naderen, maar stond bij het ingaan van het laatste kwart alweer 14 punten voor.